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Бастрыкину доложат, почему убийца пенсионерки из Ленобласти остался на свободе

Глава СК РФ запросил доклад по уголовному делу о гибели пожилой женщины в результате ножевого ранения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти пожилой женщины, получившей ножевое ранение. 

Поводом для этого стало видеообращение в социальных сетях дочери погибшей. Со слов заявительницы, мужчина, напавший на пенсионерку с ножом, остался на свободе. Суд не стал избирать ему меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. 

«Также у семьи есть вопросы к качеству проведенного пенсионерке лечения», — также отметили в СК.    

Изначально дело находилось в производстве органов МВД, но позже было передано в Следственный комитет. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

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Александр Бастрыкин Ленинградская область
Новости Социум

Перинатальный центр Ленобласти за неделю принял на свет более 110 малышей

Больше половины из них — мальчики.

Перинатальный центр Ленобласти за неделю принял на свет более 110 малышей - Больше половины из них — мальчики.
Фото: Ленинградский областной перинатальный центр

За минувшую неделю в стенах Ленинградского областного перинатального центра родились 113 малышей — 67 мальчиков и 46 девочек. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения 22 июля.

Сразу две роженицы стали мамами двойняшек, а 24 многодетных женщин выбрали медучреждение для появления на свет третьего и последующего ребенка.

«Поздравляем всех наших мамочек и их семьи с рождением!», — обратилась команда медучреждения к счастливым родителям. 

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Ленинградский областной перинатальный центр рождаемость

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