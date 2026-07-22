Глава СК РФ запросил доклад по уголовному делу о гибели пожилой женщины в результате ножевого ранения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти пожилой женщины, получившей ножевое ранение.

Поводом для этого стало видеообращение в социальных сетях дочери погибшей. Со слов заявительницы, мужчина, напавший на пенсионерку с ножом, остался на свободе. Суд не стал избирать ему меру пресечения, связанную с изоляцией от общества.

«Также у семьи есть вопросы к качеству проведенного пенсионерке лечения», — также отметили в СК.

Изначально дело находилось в производстве органов МВД, но позже было передано в Следственный комитет. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.