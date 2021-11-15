В Ленинградской области выполнен план по сбору урожая

В Ленинградской области завершилась уборочная кампания. Под урожай 2022 года уже посеяно 16,1 тыс. га озимых культур

Несмотря на засушливое лето в 2021 году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса, собрано больше чем в прошлом году плодово-ягодных культур, а также рекордный урожай топинамбура.

«В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, что в 2020 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. Производство молока выросло до 655,4 тыс. тонн, яиц — 3,2 млрд шт. И это лучшие показатели в России.