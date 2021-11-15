Вожатые из Выборга оказались лучшими в Ленобласти

По итогам регионального конкурса вожатые из Выборгского района получили первое место.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

Как рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района, подведены итоги регионального конкурса вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей области. В нем вожатые лагеря Волна, который находится в Выборгском районе, стали лучшими в своих номинациях.

Так, в номинации «Жизнь замечательного отряда» первое место заняла Анастасия Корепина, а в категории «Вожатская формула» первое место – у Веры Феофановой.