Вожатые из Выборга оказались лучшими в Ленобласти

По итогам регионального конкурса вожатые из Выборгского района получили первое место.
Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Как рассказали в пресс-службе Администрации Выборгского района, подведены итоги регионального конкурса вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей области. В нем вожатые лагеря Волна, который находится в Выборгском районе, стали лучшими в своих номинациях.
Так, в номинации «Жизнь замечательного отряда» первое место заняла Анастасия Корепина, а в категории «Вожатская формула» первое место – у Веры Феофановой.
Мы гордимся, что в нашем загородном лагере «Волна» с детьми работают лучшие вожатые Ленинградской области. Желаем им новых успехов, интересных проектов и увлекательных лагерных смен, — сказала директор автономного учреждения «Детские оздоровительные лагеря» Елена Кярема.