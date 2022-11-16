Примеры рукоделия, которые может освоить каждый

Сегодня, 16 ноября, проходит Всемирный день рукоделия. Праздник приравнял к нематериальному культурному наследию фонд ЮНЕСКО в 1975 году. Это решение было принято в результате потери знаний в множестве ремесел, использовавшимися человечеством ранее. В честь праздника рассказываем, какие виды рукоделия может освоить каждый ленинградец при должном усердии и правильной подготовке.

В настоящее время в сфере рукоделия есть великое множество вариантов творчества, которым можно отдать предпочтение. Некоторые являются традиционными и часто встречались среди любимых занятий наших бабушек и других родственников, но есть и новые веяния, которые нужно развивать и проталкивать в массы.

Почему полезно заниматься рукоделием?

Умение создавать из подручных средств различные предметы не только радует глаз и доставляет удовольствие, но и успокаивает нервную систему, помогая избавиться от раздражительности и усталости. Работа над изделием развивает мелкую моторику рук и действует работу мозга одновременно.

Люди, постоянно занимающиеся рукоделием, лучше себя чувствуют и ощущают душевную гармонию. Подобная деятельность доступна для любого пола и возраста. С помощью рукоделия есть возможность повысить самооценку и заработать, продавая собственные изделия или передавая знания желающим.

Что нужно учитывать, чтобы рукоделие переросло в занятие по душе?

Чтобы рукоделие стало полноправной частью вашей жизни, необходимо соблюдать баланс. Если окунуться в это с головой, то можно получить негативные последствия: боль в шее и спине, раздражительность, усталость глаз и другое. Чтобы избежать подобных исходов, следует выделить определенное время для творчества и периодически отвлекаться на перерывы.

Также правильно подобранный вид рукоделия — залог успеха. Если в процессе работы вы не получаете удовольствие, то следует поискать более подходящее для вас занятие в этой области.

Стоит отнестись серьезно к окружающей обстановке и организовать пространство для творчества, которое будет наполнять вас вдохновением. Удобно расположите предметы в пределах досягаемости, нужные для творчества инструменты и материалы сложите в одно место, разбавьте атмосферу красивыми картинками или свечами. Создавая пространство для рукоделия — создаете фундамент для плодотворного процесса.

Вышивание

Вышивка — один из самых распространенных видов рукоделия, с помощью которого на различных тканях и материалах появляются узоры. Для вышивания обычно требуются иглы, нитки, пяльцы и ножницы. Кроме привычных нам вышивки гладью и крестом, следует обратить внимание на вышивку бисером, объемную вышивку и японскую национальную технику вышивания на шарах — тэмари.

Плетение

Плетение — это способ создания различных изделий из гибких материалов. Существуют следующие виды:

плетение из соломки;

плетение из газетных трубочек;

макраме — узелковое плетение;

плетение из бисера;

плетение из джута и бамбука;

ганутель — изготовление предметов или бижутерии в виде цветов из тонкой спиральной проволоки с применением шелковой нити. Для украшения изделий часто используют бисер и бусины;

изонить — техника рукоделия с использование ажурных нитей, с помощью которой делают ловцы снов;

лозоплетение;

плетение из бересты.

Вязание

Вязание — процесс создания изделия с использованием нитей, при котором делаются петли, соединяющиеся друг с другом. Вязать можно с использование крючков, спиц и даже собственных пальцев. Существуют следующие виды:

вязание одежды и домашних тапочек;

вязание одежды для животных;

вязание предметов декора;

ярнбомбинг или вязаное граффити — вязание уличного декора;

амигуруми — японское искусство вязания мягких игрушек.

Резьба

Резьба — старинный народный промысел, благодаря которому различные твердые материалы принимают задуманную мастером форму или украшаются узорами. Резьба бывает:

по дереву;

по камню;

по гипсу;

по кости;

карвинг — резьба по фруктам и овощам. Представляет собой древне-восточное ремесло с декоративным оформлением блюд.

Художественная обработка бумаги

Художественная обработка бумаги — это одна из разновидностей художественно-прикладной творческой деятельности, которая способствует появлению различных произведений или объемных фигур из бумаги. Она помогает в развитии согласованной работы мыслей, рук и глаз, а также совершенствует координацию движений и развивает точность в выполнении действий.

Существуют следующие виды обработки бумаги:

папье-маше — древнейшее искусство создания различных предметов из бумаги, с помощью которого из бумажной массы, смешанной с клеющимися веществами, создают объемные изделия;

скрапбукинг — техника изготовления красивых бумажных альбомов для фотографий;

оригами — складывание бумаги с целью получения конкретной фигуры, например, птиц, животных или цветов;

вытынанка — вырезание сложных деталей из бумаги для декорирования быта и праздничных мероприятий;

торцевание — разновидность создания картин панно и мозаики с помощью бумажного скручивания и наклеивания полученных деталей на шаблон или основу;

квиллинг — техника изготовления плоских или объемных композиций из узких полосок бумаги, скрученных в спиральки;

паперкрафт — это создание путем вырезания и склеивания в единое целое объемных бумажных фигурок, например, животных;

айрис фолдинг — одна из новых техник рукоделия, где изделие создается в результате выкладки сочетающихся цветов бумаги под определенным углом, создавая эффект диафрагмы старого фотоаппарата;

бумагопластика — современный вид художественного моделирования, при котором изготавливаются модели трехмерных бумажных скульптур;

киригами — искусство создания объемных фигурок и открыток из бумаги и ножниц путем надрезания и складывания;

декупаж — декорирование предметов, при котором орнамент, картина или рисунок накладываются на предмет и для сохранности покрываются лаком;

коллаж — создание изделия, где соединяются разнородные элементы, например, по материалу или стилю.

Художественная обработка дерева

Художественная обработка дерева — это варианты изготовления и отделки декоративного изделия из дерева. Она бывает следующих форматов:

горячее тиснение — нанесение на деревянное изделие «огненной печати»;

выжигание — рисование по дереву с помощью раскаленных инструментов;

резьба;

токарное дело — это нарезание резьб, создание на изделиях канавок, сфер и многое другое при помощи токарного оборудования;

выпиливание.

Также существуют разные виды художественной обработки металла, стекла, тканей, кожи и шерсти, всевозможные виды росписей, мыловарение, изготовление свечей, флористика, лепка и скульптура, рисование, шитье, ткачество и многое другое.

Необычные виды рукоделия

Выше мы указывали несколько необычных примеров рукоделия, например, айрис фолдинг и вязаное граффити. Сюда также можно отнести создание игрушек из капроновых носков, картин из цветов и листьев — ошибана, портретов из лоскутков джинсовой ткани разных оттенков синего, рисование утюгом и восковыми мелками — энкаустика, алмазную вышивку и многое другое.

Пробуйте то, что кажется вам наиболее привлекательным и ищите себя!