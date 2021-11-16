В Усть-Луге появится особая экономическая зона

Минэкономразвития России на основании заявки от Ленобласти разработало проект постановления о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Усть-Луга».

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Уже получены подтверждения от потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за 3 года.

«Создание особой экономической зоны в Усть-Луге и реализация на этой территории крупнейшего в стране проекта в сфере газохимии и газопереработки даст стимул для привлечения новых инвестиций. Проект и особые условия привлекут в Ленинградскую область сопутствующие производства переработки газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие промышленные производства и исследовательские центры», – подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Напомним, что Газохимический комплекс за 868 млрд рублей построят в Усть-Луге. Соответствующее соглашение подписали сегодня на ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов. Сегодня на площадке будущего комплекса в Усть-Луге активно ведется работа по созданию городка для строителей, а также активно набираются сотрудники.

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, строительство которого началось в 2021 году, станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд м³ газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что на строительстве комплекса будет занято 35 тысяч специалистов, а к моменту ввода предприятия будет создано 5 тысяч рабочих мест.