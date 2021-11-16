Хованский запросил 2 млн рублей за интервью с Собчак из СИЗО

Арестованный блогер Юрий Хованский потребовал у телеведущей Ксении Собчак 2 млн рублей за интервью, об этом во время очередного стрима рассказал Ресторатор (настоящее имя — Александр Тимарцев).

По словам Ресторатора, Собчак предложила Хованскому интервью с целью его поддержать. По ее мнению, интервью могло бы вызвать общественный резонанс и помочь блогеру выйти из СИЗО. Однако она не ожидала, что Хованский запросит за это такую сумму.

Напомним, Хованский был задержан 9 июня. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театре «Норд-Оста». Позже находящийся в СИЗО блогер извинился перед слушателями за спетую им песню. Также его внесли в реестр террористов и экстремистов.

В начале ноября Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому еще на два месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 8 января.