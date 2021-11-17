Власти США закупят у Pfizer таблетки от коронавируса Paxlovid на пять миллиардов долларов

Администрация президента Джо Байдена намерена приобрести это лекарство для лечения 10 миллионов пациентов на более чем 5 миллиардов долларов.
О завершении второй фазы испытаний Paxlovid американская фармацевтическая компания сообщила 5 ноября. По ее данным, препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%.
В испытаниях нового препарата участвуют 7 тысяч человек из разных стран, сообщил накануне газете «Ведомости» представитель Pfizer. Клинические исследования пройдут и в России.
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12.11.2021 321