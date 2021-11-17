Мокрый снег, дождь и порывистый ветер – прогноз погоды в Ленобласти на 18 ноября

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 18 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем 0…+5°C. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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16.11.2021 144
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