Проблемный участок находится в Колтушском сельском поселении, расположенном через дорогу от питомника растений «Святовит». Здесь образовался «слоеный пирог» из грунта и отходов.

Установлено, что с целью сокрытия размещения отходов на земельных участках нарушили завозили грунт со строительным мусором и сортировали через специальную сеялку, после чего «чистый» грунт вывозился, а оставшиеся хвосты строительных отходов засыпались на соседнем участке песком.

Специалисты уже пресекли незаконную работу спецтехники, которая занималась перемещением песочных навалов и засыпанием отходов песком. Возбуждено административное расследование.

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В эконадзоре также полагают, что нарушители нелегально добывали недра, не получив на то лицензию. С помощью техники они вскрыли озерно-ледниковые и ледниковые отложения, чтобы добраться до песка, суглинки и супспеси. Карьерную выемку частично захламили мусором.

Специалисты отобрали пробы почвы и захоронений. После получения результатов исследования будут приняты меры.