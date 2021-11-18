В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 37тр.р. ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
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11.11.2021 247
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов;
- км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 06.11.2021 по 29.11.2021 круглосуточно, замена ДШ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, механизированная очистка примыканий;
- км 2+800, 8+800 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.