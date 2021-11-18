Младший научный сотрудник из Мурино выиграла 800 тысяч рублей

Екатерина Олейник выиграла грант Росмолодежи на проведение Северо-Западного этапа федерального студенческого Турнира трёх наук-2021.

Екатерина — младший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова на полученный грант сможет расширить границы игры, которую она проводит со своей командой на протяжении нескольких лет.

Турнир трех наук ─ это командное состязание между студентами вузов России по решению известных научных задач. Для чего потребуются знания в области биологии, химии, физики и смежных дисциплин. Стоит отметить, что задачи для турнира в том числе предлагают компании-партнеры — потенциальные работодатели участвующих в игре студентов.

Турнир планируется провести в марте-апреле 2022 года.

Ранее мы сообщали, что ученый из Гатчины Леонид Скрипников вошел в рейтинг выдающихся молодых химиков мира. А ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России. На грантовые средства в городе будут организованы лаборатории мирового уровня.