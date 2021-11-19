В Москве заболеваемость COVID-19 после нерабочих дней снизилась на 50%

Заболеваемость коронавирусом в Москве с момента окончания нерабочих дней снизилась на 50%, а число госпитализаций сократилось на 45%. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, если такая положительная динамика продолжится и на следующей неделе, многие московские больницы смогут вернуться к обычному режиму работы и их больше не будут использовать в качестве ковидных.

Нерабочие дни в Москве были введены с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе были закрыты почти все магазины и предприятия. По данным оперативного штаба, 28 октября в столице было зафиксировано 8440 новых случаев заражения. К 18 ноября этот показатель снизился до 4062.