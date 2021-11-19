Опрос: более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России

При этом 34% студентов IT-специальностей, желающих уехать, затрудняются назвать конкретную страну, а 25% хотели бы жить и работать в США.

Образовательная платформа GeekBrains (входит в экосистему VK, бывшей Mail.ru Group) провела опрос пользователей, по результатам которого оказалось, что 53% студентов, изучающих специальности в сфере IT, хотели бы уехать из России. Опрос проводился в ноябре, в качестве респондентов в нем приняли участие более 5 тысяч человек.

Из тех, кто хотел бы уехать из России, 25% выбирают переезд в США, 7% хотят отправиться в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду. 23% выбрали другие страны, а 34% опрошенных затрудняются назвать страну.

В начале года Минцифры дало оценку дефициту квалифицированных кадров в российской IT-отрасли — по данным ведомства, он составляет от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год.