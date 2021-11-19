Рабочая неделя в Санкт-Петербурге завершится дождями

В Ленобласти погода также не будет радовать жителей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 18 ноября в городе ожидается прохладная погода.
В Северной столице пройдут дожди с мокрым снегом. Утром ожидается гололедица.
Днём столбики термометров поднимутся до 5 градусов выше нуля. Порывы юго-западного ветра будут до 15 м/с.
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18.11.2021 128