В Тихвине грузовик насмерть задавил идущего по обочине пенсионера

Смертельный наезд на пешехода произошел 18 ноября на улице Знаменской в Тихвине.
Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом наехал на 84-летнего мужчину, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. Известно, что до своего дня рождения он не дожил два дня.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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