В Тихвине грузовик насмерть задавил идущего по обочине пенсионера

Смертельный наезд на пешехода произошел 18 ноября на улице Знаменской в Тихвине.

Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом наехал на 84-летнего мужчину, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. Известно, что до своего дня рождения он не дожил два дня.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.