Мигрантов в России обяжут подтверждать отсутствие ВИЧ и наркозависимости

Мигрантов могут обязать предоставлять справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекций. Соответствующий проект приказа подготовило МВД России.
Предъявлять их должны будут иностранцы и трудовые мигранты, въезжающие на территорию России на срок более 90 дней. Приказ вступает в силу уже с 29 декабря 2021 года, передает ТАСС.
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16.11.2021 146
Согласно документу, иностранцы должны будут предоставить справки в территориальный орган МВД в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.