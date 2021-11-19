Прокуратура начала проверку в Коробицынской школе, где дети учатся в жутких условиях

В Коробицынской школе в Выборгском районе Ленобласти детям приходится учиться в библиотеке, медкабинете и учительской. Все потому, что классы на втором этаже не пригодны — там холодно и протекает крыша.

Кровля и потолки в школе начали течь в результате ремонтных работ. На стенах и потолке уже завелась плесень. Поэтому занятия проводят только на первом этаже. Но кабинетов там недостаточно, поэтому дети учатся в прямом смысле везде: в библиотеке, бывшей учительской, медицинских кабинетах.

Помимо этого, в здании есть проблемы и с электропроводкой, хотя по документам она сделана совсем недавно.

Фото: lentv24

В пятницу, 19 ноября, в Коробицынской школе проходит прокурорская проверка. Привлечены специалисты нескольких контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора.

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В настоящий момент ремонт школы в Коробицыно находится на контроле комитета общего и профессионального образования Ленобласти. Директор школы уже осовбожден от занимаемой должности.

«Школа в Коробицыно, к сожалению, стала ещё одним печальным примером того, что выделение государственных средств – как из областного, так и из районного бюджетов – не обеспечивает гарантию качества работ, очень многое зависит от руководителей учреждений на местах. Если директор не контролирует подрядчиков и не находится в постоянном контакте со строителями – сроки затягиваются, качество работ оставляет желать лучшего и не соответствует стандартам образовательного учреждения», — сказал и.о. председателя комитета Татьяна Рыборецкая.

Ранее подобные проблемы были в Лукашевской школе — на потолке и стенах учебного заведения из-за вечно подтопленного подвала появилась плесень, которая так и не была устранена.