Полицейские ищут юношей, оголившихся на фоне Спаса на Крови

В Петербурге полицейские разыскивают двух юношей, которые устроили непристойную фотоссесию на фоне храма Спаса на Крови в Петербурге.

Фотография появилась в Instagram еще летом 2021 года, но правоохранители обратили на нее внимание только сейчас, когда она разошлась по Интернету. На фото двое молодых людей радостно продемонстрировали свои интимные места на фоне храма Спаса на Крови. Аккаунт в Instagram ребята уже удалили.

Это уже не первая подобная фотосессия на фоне собора. Ранее следом возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора.