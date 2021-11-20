Всех новорожденных в России с 2023 года начнут проверять на 36 заболеваний

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Это позволит выявлять у всех детей СМА до появления первых клинических симптомов.

По информации главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России Сергея Куцева, с 2023 г. в России всех новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний.

По сообщению специалиста на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии, перечень скринированных заболеваний для новорожденных будет расширен. Сейчас всех новорожденных в стране обследуют на пять наследственных заболеваний, а с 2023 г. количество обследований увеличат до 36. Одно из них — спинальная мышечная атрофия.

До этого времени будет подготовлена нормативная документация, закуплено оборудование и расходные материалы, проведено обучение специалистов.

Вам будет интересно
Система QR-кодов стала эффективной мерой профилактики коронавируса в Ленобласти
Введение системы QR-кодов стало экстренной, но действенной мерой не только в Ленобласти, но и во всей России На сегодняшний день в...
18.11.2021 143
Автор