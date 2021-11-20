В Ленобласти выявлено 425 новых случаев COVID-19 — данные на 20 ноября

В Ленобласти за последние сутки выявили 425 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 86 403 человек, выздоровели — 66 371.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+10), Ефимовский (+3), Бор (+2).

Волосовский район: Волосово (+6), Кикерино (+1), Сумино (+1), Курковицы (+2), Большая Вруда (+1), Ямки (+1), Овинцево (+1), Рабитицы (+3).

Волховский район: Волхов (+15), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+1), Иссад (+1).

Всеволожский район: Мурино (+12), Всеволожск (+23), Кудрово (+14), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+3), Новосаратовка (+1), им. Морозова (+5), Старая (+3), Вартемяги (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+8), Агалатово (+1), им. Свердлова (+3), Лесное (+1), Дубровка (+2), Кокосы (+1), Углово (+1), Рахья (+1), Стеклянный (+1), Сярьги (+1), Северная Самарка (+1), Заводской (+1), ДНП Березовое (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+21), Перово (+2), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Лужайка (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+3), Лосево (+2), Каменка (+4), Ильичёво (+1), Красносельское (+1), Пруды (+2), Михалёво (+1), Возрождение (+1), СНТ Лебедь (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+16), Тайцы (+1), Суйда (+1), Никольское (+2), Сиверский (+4), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+7), Покровская (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Лампово (+2), Старые Низковицы (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Сусанино (+1), Карташевская (+2), Дружноселье (+1), Тойворово (+1), Малая Ивановка (+1), Протасовка (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+19), Кингисеппский (+2), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+23), Будогощь (+3).

Кировский район: Кировск (+8), Отрадное (+4), Приладожский (+1), Шум (+1), Молодцово (+1), Путилово (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Старая Слобода (+1), Инема (+1), Вонозеро (+1), Гайгово (+1), Сластницино (+1), Тервеничи (+2).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+2), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1), Копорье (+1), Форт Красная Горка (+1), Черемыкино (+1), КП Простоквашино (+1).

Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+3), Володарское (+1), Скреблово (+1), Приозерный (+1), Чеголи (+1), Рель (+1), Коленцево (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Важины (+1), Грибановская (+3).

Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+13), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+20), Шугозеро (+1), Горка (+2), Красава (+1), Кильмуя (+2).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+8), Тельмана (+4), Никольское (+5), Федоровское (+1), Форносово (+2), Сельцо (+1), Любань (+2), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Гладкое (+1).