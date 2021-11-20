В Сосновом Бору в районе бывшего рыбзавода закроют мост

Автор: Александр Селиванов
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Горожане не смогут воспользоваться мостом на неопределенный срок.

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Источник: Пресс-служба администрации города Сосновый Бор

По информации сосновоборской администрации, с 26 ноября в городе будет закрыт мост возле бывшего рыбзавода.

Отмечается, что мост будет закрыт на ремонт. На мосту установят бетонные блоки, металлическую сетку и стенды.

Информации о сроках открытия обновленного моста пока нет.

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28.10.2021 194
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