В Сосновом Бору в районе бывшего рыбзавода закроют мост

Горожане не смогут воспользоваться мостом на неопределенный срок.
По информации сосновоборской администрации, с 26 ноября в городе будет закрыт мост возле бывшего рыбзавода.
Отмечается, что мост будет закрыт на ремонт. На мосту установят бетонные блоки, металлическую сетку и стенды.
Информации о сроках открытия обновленного моста пока нет.
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