В Сосновом Бору в районе бывшего рыбзавода закроют мост

Горожане не смогут воспользоваться мостом на неопределенный срок.

По информации сосновоборской администрации, с 26 ноября в городе будет закрыт мост возле бывшего рыбзавода.

Отмечается, что мост будет закрыт на ремонт. На мосту установят бетонные блоки, металлическую сетку и стенды.

Информации о сроках открытия обновленного моста пока нет.