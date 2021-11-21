Под Волховом лоб в лоб столкнулись фура и легковушка, три человека погибли

Смертельное ДТП произошло вечером 20 ноября на 507-м км автодороги «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

Автомобиль Kia Sorento выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Man. В результате 48-летняя водитель легковушки, а также ее пассажиры 60 и 72 лет от полученных травм погибли на месте ДТП. Спасатели деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции.

48-летнего водителя фуры после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.