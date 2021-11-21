Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 российским «Спутником V»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно ставшая гражданкой России, привилась от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V»… [Вакцинировалась] двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — сказала Орейро в эфире телеканала НТВ.

Она также отметила, что в дальнейшем не собирается прививаться другим препаратом.

Ранее вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю. А пока в Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 429 человек.