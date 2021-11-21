В России с 2022 года изменят порядок начисления пособий

В следующем году россиянам упростят порядок выдачи пособий. Это связано с созданием Единой государственной информационной системы социального обеспечения, пишет «Парламентская газета».

«Она будет содержать сведения о доходах россиян и автоматически рассчитывать размер выплат для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – объяснили в прессе.

В ноябре законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Новый механизм поможет определить, кому полагается пособие: рассчитать среднедушевой доход на одного члена семьи или оценить имущественную обеспеченность. Сведения будут собираться из МВД, ФНС и Росреестра и поступать в Пенсионный фонд.

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Таким образом, собирать информацию о нуждающихся в пособии и регулировать выплаты станет намного легче. Предполагается, что порядок начисления средств будет беззаявительный, потому что события, в результате которых назначаются пособия, будут фиксироваться в системе автоматически.