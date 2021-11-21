По словам автоэкспертов, новые автомобили нельзя прогревать старыми методами.

Автоэксперт и инженеры Сергей Колчин и Виталий Логинов в интервью «АиФ», поведали россиянам правила прогревания автомобилей в минусовую погоду. По словам специалистов, современные автомобили необходимо прогревать, исходя из расчета на затраты топлива. Если двигатель авто по мощности достигает 100 л.с, то на холостом ходу будет тратить 0,9 литров в час, а в мороз 3 литра в час. Для экономии рекомендуется заканчивать прогрев на нормальных показателях.

Эксперты отметили, что греть двигатель холостой работой мотора в -30 градусов — долго и дорого.

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Также инженеры развеяли миф о том, что современные автомобили и вовсе не требуют прогревания. Во всех эксплуатационных картах на двигатель четко прописано, что для полноценной работы двигателя необходимо добиться рабочих зазоров между деталями и приведения технических жидкостей заданным показателям вязкости. Также двигатель в принципе работает в конкретном рабочем диапазоне, поэтому в сильный мороз придется потратится на топливе, дабы избежать преждевременной поломки движка.