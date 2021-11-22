Ленобласть за ночь покрылась снегом

В большинстве районов выпал снег.
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
В социальных сетях появились фотографии последствия ночного снегопада.
В некоторых местах даже образовались сугробы.
Водителей просят быть осторожными на дорогах.
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
Источник: Социальные сети
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