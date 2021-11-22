Ленобласть за ночь покрылась снегом

Автор: Александр Селиванов
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В большинстве районов выпал снег.

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Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети

В социальных сетях появились фотографии последствия ночного снегопада.

В некоторых местах даже образовались сугробы.

Водителей просят быть осторожными на дорогах.

Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
Ленобласть за ночь покрылась снегом снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, осень, Ленобласть, зимаИсточник: Социальные сети
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