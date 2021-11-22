Черная пятница в 2021 году стартует 26 ноября не только в России, но и по всему миру. Глобальный сброс цен будет действовать в течение нескольких дней. Многие люди ждут тотальной распродажи и уже начинают выбирать товары, чтобы успеть приобрести желанный предмет в числе первых. Как вовремя остановится и не купить лишнего, что такое осознанное потребление, рассказываем в нашем материале.

Что такое Черная пятница?

Черная пятница — это период больших скидок во многих онлайн и офлайн магазинах. Традиция проведения тотальных распродаж пошла из США и захватила весь мир. Обычно сбыт товаров по сниженным ценам проходит на следующий день после Дня Благодарения, который ежегодно праздную в США в четвертый четверг ноября. Ранее скидки в магазинах устраивали только по пятницам, но сейчас многие магазины продлевают распродажу на несколько дней.

В России Черную пятницу первый раз провели в 2010 году. Единого дня распродажи у нас в стане нет, но чаще всего он выпадает на ноябрь.

Скидки на различные предметы в этот день могут составить 70 и даже 90%. Отметим, что некоторые продавцы поступают хитро — намеренно повышают ценовую политику в преддверии распродажи, чтобы потом скинуть ее до обычных расценок.

Вам будет интересно «Черная пятница»: как купить онлайн и не стать жертвой мошенников Уже в эту пятницу пройдет самая большая распродажа в году, в которой участвует множество онлайн-магазинов. Но, как это часто бывает,... 23.11.2018 843

Почему день скидок называется черным?

Понятие «Черная пятница» возникло в Филадельфии в 1960-х годах. В одной из газет вышла заметка о пробках на дороге в скидочный день, в результате которых дорожные службы между собой называли этот день черным. Людям употребление термина пришлось по вкусу и он прижился. С тех пор несколько раз предпринимались попытки переименовать мероприятие, например, в «Большую пятницу», но ничего не вышло.

Как черная пятница привела к дню без покупок?

Популярность ноябрьских распродаж привела к тому, что активисты, которые выступают против излишнего потребления, поддержали инициативу создания Всемирного дня отказа от покупок, который приходится как раз на 26 ноября. Акции, проходящие в этот день, призваны не только показать искусственно навязанную рекламой необходимость в приобретении многих товаров, но и напомнить о проблеме неравного распределения материальных благ в мире.

Впервые день протеста против сверхпотребления прошел в сентябре 1992 года в Канаде по идее рекламиста Теда Дейва. В США с 1997 года мероприятия в честь отказа от покупок проводят в «черную пятницу», а в странах ЕС на следующий день.

Несчастные случаи

Ссоры за товар, которые частенько заканчиваются драками, стали неотъемлемой частью ноябрьских распродаж. В истории «черных пятниц» есть несколько нелепых случаев, которые закончились трагично.

Первый громкий инцидент произошел в США в 2008 году. При открытии распродажи ошалелая толка покупателей сорвала двери супермаркета и насмерть затоптала одного из сотрудников торгового центра Walmart на Лонг-Айленде. Им оказался 34-летний Джимитай Дамур. Коллеги пытались оказать пострадавшему помощь, но не смогли добраться до него из-за большого наплыва людей. Травмы в процессе давки получили еще несколько человек. Одной из них стала женщина на восьмом месяце беременности, которую доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.