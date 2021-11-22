Черная пятница: что это такое и как сохранить трезвый ум в период тотальных распродаж?

Автор: Маргарита Константинова
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Черная пятница в 2021 году стартует 26 ноября не только в России, но и по всему миру. Глобальный сброс цен будет действовать в течение нескольких дней. Многие люди ждут тотальной распродажи и уже начинают выбирать товары, чтобы успеть приобрести желанный предмет в числе первых. Как вовремя остановится и не купить лишнего, что такое осознанное потребление, рассказываем в нашем материале.

черная пятница
Фото: www.pexels.com

Что такое Черная пятница?

Черная пятница — это период больших скидок во многих онлайн и офлайн магазинах. Традиция проведения тотальных распродаж пошла из США и захватила весь мир. Обычно сбыт товаров по сниженным ценам проходит на следующий день после Дня Благодарения, который ежегодно праздную в США в четвертый четверг ноября. Ранее скидки в магазинах устраивали только по пятницам, но сейчас многие магазины продлевают распродажу на несколько дней.

В России Черную пятницу первый раз провели в 2010 году. Единого дня распродажи у нас в стане нет, но чаще всего он выпадает на ноябрь.

Скидки на различные предметы в этот день могут составить 70 и даже 90%. Отметим, что некоторые продавцы поступают хитро — намеренно повышают ценовую политику в преддверии распродажи, чтобы потом скинуть ее до обычных расценок.

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Почему день скидок называется черным?

Понятие «Черная пятница» возникло в Филадельфии в 1960-х годах. В одной из газет вышла заметка о пробках на дороге в скидочный день, в результате которых дорожные службы между собой называли этот день черным. Людям употребление термина пришлось по вкусу и он прижился. С тех пор несколько раз предпринимались попытки переименовать мероприятие, например, в «Большую пятницу», но ничего не вышло.

Как черная пятница привела к дню без покупок?

Популярность ноябрьских распродаж привела к тому, что активисты, которые выступают против излишнего потребления, поддержали инициативу создания Всемирного дня отказа от покупок, который приходится как раз на 26 ноября. Акции, проходящие в этот день, призваны не только показать искусственно навязанную рекламой необходимость в приобретении многих товаров, но и напомнить о проблеме неравного распределения материальных благ в мире.

Впервые день протеста против сверхпотребления прошел в сентябре 1992 года в Канаде по идее рекламиста Теда Дейва. В США с 1997 года мероприятия в честь отказа от покупок проводят в «черную пятницу», а в странах ЕС на следующий день.

скидки
Фото: www.pexels.com

Несчастные случаи 

Ссоры за товар, которые частенько заканчиваются драками, стали неотъемлемой частью ноябрьских распродаж. В истории «черных пятниц» есть несколько нелепых случаев, которые закончились трагично.

Первый громкий инцидент произошел в США в 2008 году. При открытии распродажи ошалелая толка покупателей сорвала двери супермаркета и насмерть затоптала одного из сотрудников торгового центра Walmart на Лонг-Айленде. Им оказался 34-летний Джимитай Дамур. Коллеги пытались оказать пострадавшему помощь, но не смогли добраться до него из-за большого наплыва людей. Травмы в процессе давки получили еще несколько человек. Одной из них стала женщина на восьмом месяце беременности, которую доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

В ноябре 2012 года житель штата Калифорния, который возвращался после ночной распродажи с женой и четырьмя дочерьми, врезался в полицейскую машину. В результате столкновения на месте происшествия две дочери погибли. По мнению сотрудников полиции, молодые девушки лишились жизни, потому что не были пристегнуты из-за обилия покупок в салоне автомобиля. Причиной аварии послужила невнимательность отца семейства , который не спал более 20 часов и был в нервном напряжении из-за распродаж.

Сейчас покупки в онлайне стали не только удобным, но и наиболее безопасным методом купить нужный товар на тотальной распродаже.

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11.11.2021 371

Что такое осознанное потребление и зачем оно нужно?

Осознанное потребление – сознательный подход к выбору и покупке различных предметов, а также разумное использование природных ресурсов и нематериальных благ с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

В результате популяризации ненужных товаров происходит не только захламление собственного жилья, но и планеты в целом. Культура осознанного потребления помогает человеку избавиться от навязанных стереотипов и начать упорядоченную деятельность во благо общего будущего, например, сортировка отходов помогает сохранить природные ресурсы и сократить количество мусорных куч.

Некоторые действия мы делаем по привычке, но это не значит, что это правильно. Это относится и к смене гардероба. Покупая последние треды вы остаетесь в выигрыше только на некоторое время. Как осознанно подойти к покупке одежды:

  • Eсть выражение: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Отсюда следует, что лучше отдать предпочтение качественным товарам, чем дешевым, но сомнительным. Выгоднее переплатить, но быть уверенным в том, что купленная вещь станет вашим спутником на долгие годы, не теряя своих главных свойств.
  • Покупайте предметы одежды базового гардероба, которые подходят вам по цвету и стилю. Не ведитесь на «быструю моду». Она актуальна краткосрочный период, а вещи займут свободное пространство.
  • Старую или залежавшуюся одежду лучше отдать в хорошие руки, продать или передать в благотворительные фонды для нуждающихся.
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Как не купить лишнего в черную пятницу?

покупки
Фото: www.pexels.com

Проблема ненужных трат в период масштабной распродажи заключается в нескольких факторах:

  • неорганизованность — вы пришли в магазин с желанием сэкономить без конкретных целей покупок;
  • ситуативность — атмосфера во многих магазинах специально подобрана таким образом, чтобы создать у вас желание двигаться, то есть совершать покупки. Это достигается с помощью музыки с ускоренным ритмом и завлекающих лозунгов, создающих чувство дефицита товара — «Последний шанс»;
  • проявление древних инстинктов — большое число людей, нацеленных урвать свой кусок, вызывают желание показать себя сильнее, быстрее и способнее, в результате чего повышается уровень адреналина, который вызывает охотничий азарт;
  • стадное чувство — находясь в людской стихии, где царит энтузиазм выгодных покупок, сложно остаться в стороне и не пойти за толпой.

Для того, чтобы избежать внешнего воздействия следует:

  • Перед началом распродажи составить список покупок. Если вы планируете купить подарки к новогодним праздникам, но не знаете, что и кому подарить, то необходимо поставить тебе денежные ограничения, прописав их, чтобы визуально отрезвлять себя в магазине.
  • Заранее ознакомиться с ценами на интересующие вас товары.
  • Определить сумму, которую вы можете потратить на все покупки. Лучше всего расплачиваться наличными деньгами, тогда вам будет легче контролировать ситуацию. Деньги следует держать в нескольких местах и не светить ими без надобности во избежание кражи.
  • Задать себе вопрос: «Купил/а бы я это в обычный день?» и проанализировать, нет ли у вас подобного, чтобы не складировать ненужные предметы;
  • Отказаться от тележки или корзины, тогда не будет возможности набрать небольших бесполезных предметов. Также это поможет вам быстро перемещаться в толпе и совершить покупку.
  • Отдать предпочтение своему плей-листу и наушникам, чтобы не поддаваться общему ажиотажу и находиться на своей привычной волне.
  • Выбрать менее людное время, чтобы не ориентироваться на окружающих и не сбиваться с целей.
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