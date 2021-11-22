Черная пятница в 2021 году стартует 26 ноября не только в России, но и по всему миру. Глобальный сброс цен будет действовать в течение нескольких дней. Многие люди ждут тотальной распродажи и уже начинают выбирать товары, чтобы успеть приобрести желанный предмет в числе первых. Как вовремя остановится и не купить лишнего, что такое осознанное потребление, рассказываем в нашем материале.
Что такое Черная пятница?
Черная пятница — это период больших скидок во многих онлайн и офлайн магазинах. Традиция проведения тотальных распродаж пошла из США и захватила весь мир. Обычно сбыт товаров по сниженным ценам проходит на следующий день после Дня Благодарения, который ежегодно праздную в США в четвертый четверг ноября. Ранее скидки в магазинах устраивали только по пятницам, но сейчас многие магазины продлевают распродажу на несколько дней.
В России Черную пятницу первый раз провели в 2010 году. Единого дня распродажи у нас в стане нет, но чаще всего он выпадает на ноябрь.
Скидки на различные предметы в этот день могут составить 70 и даже 90%. Отметим, что некоторые продавцы поступают хитро — намеренно повышают ценовую политику в преддверии распродажи, чтобы потом скинуть ее до обычных расценок.
Почему день скидок называется черным?
Понятие «Черная пятница» возникло в Филадельфии в 1960-х годах. В одной из газет вышла заметка о пробках на дороге в скидочный день, в результате которых дорожные службы между собой называли этот день черным. Людям употребление термина пришлось по вкусу и он прижился. С тех пор несколько раз предпринимались попытки переименовать мероприятие, например, в «Большую пятницу», но ничего не вышло.
Как черная пятница привела к дню без покупок?
Популярность ноябрьских распродаж привела к тому, что активисты, которые выступают против излишнего потребления, поддержали инициативу создания Всемирного дня отказа от покупок, который приходится как раз на 26 ноября. Акции, проходящие в этот день, призваны не только показать искусственно навязанную рекламой необходимость в приобретении многих товаров, но и напомнить о проблеме неравного распределения материальных благ в мире.
Впервые день протеста против сверхпотребления прошел в сентябре 1992 года в Канаде по идее рекламиста Теда Дейва. В США с 1997 года мероприятия в честь отказа от покупок проводят в «черную пятницу», а в странах ЕС на следующий день.
Несчастные случаи
Ссоры за товар, которые частенько заканчиваются драками, стали неотъемлемой частью ноябрьских распродаж. В истории «черных пятниц» есть несколько нелепых случаев, которые закончились трагично.
Первый громкий инцидент произошел в США в 2008 году. При открытии распродажи ошалелая толка покупателей сорвала двери супермаркета и насмерть затоптала одного из сотрудников торгового центра Walmart на Лонг-Айленде. Им оказался 34-летний Джимитай Дамур. Коллеги пытались оказать пострадавшему помощь, но не смогли добраться до него из-за большого наплыва людей. Травмы в процессе давки получили еще несколько человек. Одной из них стала женщина на восьмом месяце беременности, которую доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.
В ноябре 2012 года житель штата Калифорния, который возвращался после ночной распродажи с женой и четырьмя дочерьми, врезался в полицейскую машину. В результате столкновения на месте происшествия две дочери погибли. По мнению сотрудников полиции, молодые девушки лишились жизни, потому что не были пристегнуты из-за обилия покупок в салоне автомобиля. Причиной аварии послужила невнимательность отца семейства , который не спал более 20 часов и был в нервном напряжении из-за распродаж.
Сейчас покупки в онлайне стали не только удобным, но и наиболее безопасным методом купить нужный товар на тотальной распродаже.
Что такое осознанное потребление и зачем оно нужно?
Осознанное потребление – сознательный подход к выбору и покупке различных предметов, а также разумное использование природных ресурсов и нематериальных благ с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.
В результате популяризации ненужных товаров происходит не только захламление собственного жилья, но и планеты в целом. Культура осознанного потребления помогает человеку избавиться от навязанных стереотипов и начать упорядоченную деятельность во благо общего будущего, например, сортировка отходов помогает сохранить природные ресурсы и сократить количество мусорных куч.
Некоторые действия мы делаем по привычке, но это не значит, что это правильно. Это относится и к смене гардероба. Покупая последние треды вы остаетесь в выигрыше только на некоторое время. Как осознанно подойти к покупке одежды:
- Eсть выражение: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Отсюда следует, что лучше отдать предпочтение качественным товарам, чем дешевым, но сомнительным. Выгоднее переплатить, но быть уверенным в том, что купленная вещь станет вашим спутником на долгие годы, не теряя своих главных свойств.
- Покупайте предметы одежды базового гардероба, которые подходят вам по цвету и стилю. Не ведитесь на «быструю моду». Она актуальна краткосрочный период, а вещи займут свободное пространство.
- Старую или залежавшуюся одежду лучше отдать в хорошие руки, продать или передать в благотворительные фонды для нуждающихся.
Как не купить лишнего в черную пятницу?
Проблема ненужных трат в период масштабной распродажи заключается в нескольких факторах:
- неорганизованность — вы пришли в магазин с желанием сэкономить без конкретных целей покупок;
- ситуативность — атмосфера во многих магазинах специально подобрана таким образом, чтобы создать у вас желание двигаться, то есть совершать покупки. Это достигается с помощью музыки с ускоренным ритмом и завлекающих лозунгов, создающих чувство дефицита товара — «Последний шанс»;
- проявление древних инстинктов — большое число людей, нацеленных урвать свой кусок, вызывают желание показать себя сильнее, быстрее и способнее, в результате чего повышается уровень адреналина, который вызывает охотничий азарт;
- стадное чувство — находясь в людской стихии, где царит энтузиазм выгодных покупок, сложно остаться в стороне и не пойти за толпой.
Для того, чтобы избежать внешнего воздействия следует:
- Перед началом распродажи составить список покупок. Если вы планируете купить подарки к новогодним праздникам, но не знаете, что и кому подарить, то необходимо поставить тебе денежные ограничения, прописав их, чтобы визуально отрезвлять себя в магазине.
- Заранее ознакомиться с ценами на интересующие вас товары.
- Определить сумму, которую вы можете потратить на все покупки. Лучше всего расплачиваться наличными деньгами, тогда вам будет легче контролировать ситуацию. Деньги следует держать в нескольких местах и не светить ими без надобности во избежание кражи.
- Задать себе вопрос: «Купил/а бы я это в обычный день?» и проанализировать, нет ли у вас подобного, чтобы не складировать ненужные предметы;
- Отказаться от тележки или корзины, тогда не будет возможности набрать небольших бесполезных предметов. Также это поможет вам быстро перемещаться в толпе и совершить покупку.
- Отдать предпочтение своему плей-листу и наушникам, чтобы не поддаваться общему ажиотажу и находиться на своей привычной волне.
- Выбрать менее людное время, чтобы не ориентироваться на окружающих и не сбиваться с целей.