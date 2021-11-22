Людоед из Мурино заключен под стражу

Сообщается о задержании убийцы 50-летнего петербуржца. Ранее он признался в каннибализме.

Как сообщили в пресс-службе судов Ленобласти, Всеволожский городской суд 22 ноября удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца 23-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 50-летнего петербуржца, чье тело выпало из багажника иномарки после ДТП на трассе «Сортавала».

Ранее ivbg.ru выпустил большой материал об этом жутком деле. В нем мы рассказали все известные и ранее неизвестные подробности этого случая, рассказали о личностях жертвы и подозреваемых и поделились фотографиями и видео с места происшествия.