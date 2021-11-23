ЛеноблАИЖК заняло 11 место по объемам жилищного строительства в регионе

Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования за год получило разрешения на строительство 16 домов.

Госкомпания, которая занимается расселением аварийных объектов, возводит 2,5% жилья в области. Такие объемы уже вплотную приближают организацию к ТОП-10 застройщиков субъекта по объемам строительства многоквартирных домов и ставят ее на 11 место в рейтинге. В масштабе страны ЛеноблАИЖК занимает 228 место.

Сейчас основное направление работы Агентства ― строительство домов по программе расселения аварийного жилья. Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.