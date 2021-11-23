Более 250 пьяных водителей задержали за выходные в Ленобласти и Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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В минувшие выходные, с 19 по 21 ноября, в Ленобласти и Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Был задержан 251 нетрезвый водитель, из них 12 — в Выборгском районе Ленобласти. Восемь задержанных автолюбителей уже не первый раз попадались за езду в нетрезвом виде, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Видео: пресс-служба ГИБДД

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что за “пьяную езду” предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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