Более 250 пьяных водителей задержали за выходные в Ленобласти и Петербурге

В минувшие выходные, с 19 по 21 ноября, в Ленобласти и Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Был задержан 251 нетрезвый водитель, из них 12 — в Выборгском районе Ленобласти. Восемь задержанных автолюбителей уже не первый раз попадались за езду в нетрезвом виде, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Видео: пресс-служба ГИБДД

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что за “пьяную езду” предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.