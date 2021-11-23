Количество семей обманутых дольщиков в Ленобласти сократится на 5 тысяч за год

Об этом рассказал сегодня, 23 ноября, заместитель председателя Правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в целом говоря о ситуации, связанной с решением проблемы обманутых дольщиков, заместитель председателя Правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский проинформировал, что в 2021 году почти 5 тысяч семей обманутых дольщиков будут обеспечены жильем или им будут выплачены компенсации.

Всего в реестре проблемных объектов сегодня находится порядка 240 домов, из них по 121-му уже приняты решения на федеральном уровне.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что наибольшее количество обманутых дольщиков приходится на Мурино, при этом только около 7% дольщиков — это жители Ленобласти. Губернатор отметил, что финансирование на решение проблемы идет по схеме: 51% — из областного бюджета и 49% — из федерального. По его мнению, такая пропорция для Ленобласти не совсем справедливая, потому что такая же схема лишь у 8 регионов, которые являются нефтегазовыми с соответствующими бюджетами. Тем не менее, Ленобласть уже на 3 года предусмотрела средства в областном бюджете для решения проблемы долгостроев. При этом только за текущую осень наш регион смог привлечь почти 5 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Отвечая на заявленный вопрос относительно перспектив ввода ЖК «Десяткино 2.0», инициированный депутатами-коммунистами Вадимом Будеевым и Дмитрием Звонковым, Евгений Барановский сообщил, что максимальный срок окончания мероприятий по завершению строительства ЖК — 16 апреля 2024 года (три года с даты определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о передаче прав приобретателю по данному объекту). 30 сентября 2021 года состоялось заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области, в том числе ЖК «Десяткино 2.0», в ходе которого предоставлена информация о том, что работы по геодезии выполнены, начаты проектно-изыскательские работы, направлены заявки на получение технических условий объекта капитального строительства. Начать строительно-монтажные работы планируется не позднее февраля 2022 года, срок завершения строительства — не позднее декабря 2023 года.

Также в сентябре этого года утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, находящихся на территории Ленинградской области, и чьи права нарушены, в том числе в отношении ЖК «Десяткино 2.0». Восстановление их прав планируется не позднее марта 2024 года. На вопрос депутатов, почему срок определяется именно 2024 годом, прозвучал ответ — он определен Указом Президента РФ для полного решения проблемы обманутых дольщиков.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд. Также власти Ленобласти намерены выделить 11,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.