Старейший человек на планете умер в возрасте 124 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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На Филиппинах умерла 124-летняя Франциска Сусано, которая была старейшим человеком на Земле.

Долгожительницы не стало в понедельник вечером, 22 ноября, сообщают РИА Новости.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — написано в обращении правительства города Кабанкалан.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.

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