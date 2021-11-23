Старейший человек на планете умер в возрасте 124 лет

На Филиппинах умерла 124-летняя Франциска Сусано, которая была старейшим человеком на Земле.

Долгожительницы не стало в понедельник вечером, 22 ноября, сообщают РИА Новости.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — написано в обращении правительства города Кабанкалан.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.