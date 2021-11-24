По южному берегу Финского залива проложили новый турмаршрут

Новый маршрут для любителей пеших прогулок «По тропе южного берега» проложили от посёлка Большая Ижора до города Сосновый Бор.

На маршруте промаркировано уже более 37 км. Путешественников ждут красоты заказника «Лебяжий», где проживает белая цапля, историческая застройка Лоцманской деревни в поселке Лебяжье, форт «Красная Горка» и батарея «Серая Лошадь», памятники деревянного зодчества в деревне Черная Лахта и Шепелевский маяк. Любители флоры и фауны смогут наблюдать перелетных птиц – лебедя-шипуна, тундряного лебедя, а также балтийскую нерпу.

Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы на средства субсидии регионального комитета по культуре и туризму.

На днях в Ленобласти открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.