По южному берегу Финского залива проложили новый турмаршрут

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Новый маршрут для любителей пеших прогулок «По тропе южного берега»  проложили от посёлка Большая Ижора до города Сосновый Бор.

Лебяжий
Фото: lenobl.ru

На маршруте промаркировано уже более 37 км. Путешественников ждут красоты заказника «Лебяжий», где проживает белая цапля, историческая застройка Лоцманской деревни в поселке Лебяжье, форт «Красная Горка» и батарея «Серая Лошадь», памятники деревянного зодчества в деревне Черная Лахта и Шепелевский маяк. Любители флоры и фауны смогут наблюдать перелетных птиц – лебедя-шипуна, тундряного лебедя, а также балтийскую нерпу.

Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы на средства субсидии регионального комитета по культуре и туризму.

На днях в Ленобласти открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.

Автор