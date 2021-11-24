Вандал разрушил могилу семьи, которую жестоко вырезали 17 лет назад в Петербурге

Неизвестный вандал повредил памятник на могиле семьи Корбанковых, жестоко убитой в 2004 году. Ущерб от его действий превысил 62 тысяч рублей.

В 2004 году в Санкт-Петербурге произошли два тройных убийства. Преступники ворвались в квартиру на Маршала Тухачевского, 33, вырезали две семьи и забрали материальные ценности.

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Каждый погибший получил тогда по 20 колото-резаных ран. Полиция установила по положению тел, что родители пытались защитить своего 15-летнего сына.

Возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.