Снег и до минус двух градусов ожидаются в Ленобласти 26 ноября

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 26 ноября, в Ленобласти будет преимущественно облачно.

Синоптики прогнозируют умеренный, местами небольшой дождь, утром и днем переходящий в мокрый снег, снег. Днем местами налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток +3…-2°C. Утром и днем на дорогах сложная обстановка. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

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23.11.2021 195
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