Снег и до минус двух градусов ожидаются в Ленобласти 26 ноября

В пятницу, 26 ноября, в Ленобласти будет преимущественно облачно.

Синоптики прогнозируют умеренный, местами небольшой дождь, утром и днем переходящий в мокрый снег, снег. Днем местами налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток +3…-2°C. Утром и днем на дорогах сложная обстановка. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.