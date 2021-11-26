Пожарные вывели 90-летнюю пенсионерку из горящей квартиры в Сланцах

Пожар охватил два квадратных метров квартира в жилом доме, расположенном на на улице Максима Горького в городе Сланцы Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21:44 25 ноября. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. К 21:58 пожар был ликвидирован.

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По предварительной информации правоохранительных органов, при помощи спасательных средств из квартиры эвакуировали 90-летнюю пенсионерку. Проводится проверка.