Льготное ипотечное кредитование продолжается в Ленобласти

Готовое жилье по программе льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» доступно семьям региона под 6% годовых
Программа позволяет получить средства не только на покупку готового жилья или участие в долевом строительстве, но и на строительство жилого дома, а при необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка.
В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. Подробная информация на сайте ДОМ.РФ. Там же можно оставить заявку.
Напомним, что сегодня в регионе строится 610 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.
Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.