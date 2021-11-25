Федералы выделили Ленобласти 1,15 млрд рублей на сельские стройки

Минсельхоз РФ одобрил 17 проектов комплексного развития сельских территорий 47 региона на 2022-2024 годы.

«Строительство социальных объектов с участием федерального бюджета ― это огромные возможности для региона и областного бюджета. Нам необходимо активно пользоваться преимуществами федеральных программ», – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На 2022 год в программу финансирования из федерального бюджета включены два комплексных проекта в Ломоносовском и Лужском районах. На 2023-2024 годы включены проекты по строительству и реконструкции социальных объектов в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском , Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах.

В 2022 году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе только из областного бюджета предусмотрено порядка1,1 млрд рублей. В 2021 году программа реализуется на 94 объектах, из них 14 объектов ― с федеральным финансированием.

Напомним, что сегодня в регионе строится 610 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.