Вакцина от коронавируса для подростков может появиться в России уже через три недели

Препарат для вакцинации подростков от Covid-19 может поступить в гражданский оборот в течение 3 недель. Сейчас вакцина уже проходит контроль качества.

Как сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первые партии вакцины от ковида для подростков появятся на гражданском рынке через три недели. Сейчас они проходят осмотр в отделах контроля качества министерства и Роспотребнадзора.

Отметим, что подростковая вакцина, в сравнении с классической «взрослой», имеет более высокую иммуногенность при сравнительно низком содержании антигенов.