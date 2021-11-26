Фургон разложился на части после столкновения на КАД — видео

Очевидец поделился кадрами жуткого ДТП на внешней стороне КАД, произошедшего вечером, 26 ноября.

Видео с места происшествия поделились в группе ТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Красный фургон получил настолько серьезные разрушения, что невозможно даже определить его марку.

Обстоятельства аварии и число пострадавших пока неизвестно. На момент записи видео на месте ДТП уже работали экстренные службы.

В течение 26 ноября это не первое происшествие на КАД. Ранее мы публиковали кадры с места, где груженный «Камаз» завалился на бок на съезде с внешней стороны КАД на Октябрьскую набережную.