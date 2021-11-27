Гинцбург заявил об испытании назальной вакцины от коронавируса на детях

Назальной вакциной против Covid-19 прививали и маленьких детей и никаких негативных последствий не было, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом в субботу, 27 ноября пишут РИА Новости. По словам Гинцбурга, этим же препаратом воспользовался и он.

Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить, — сказал Александр Гинцбург.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 382 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 ноября.