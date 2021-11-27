После трагедии на шахте в Кузбассе арестован инспектор Ростехнадзора

Кемеровский суд арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности.

Как сообщает 27 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, на суде инспектор рассказал, что не мог обеспечить безопасность на шахте, поскольку бывал там максимум пару раз в месяц.

19 ноября я уже был на другой шахте, — пояснил арестованный.

Как передают РИА Новости, по версии следствия, в ноябре подозреваемый ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности — составил акты о проверке штрека на «Листвяжной», но на деле не выполнив ее.

Напомним, трагедия в Кемеровской области произошла 25 ноября днем. На вечер этого дня сообщалось о 52 погибших, среди которых было шесть спасателей. Сообщалось, что им не хватило воздуха в баллонах. Однако по последним данным, один из горноспасателей все-таки смог выжить.

Также на всю страну прогремел случай, произошедший в Прокопьевске. Там новоизбранный мэр в день траура по погибшим шахтерам и спасателям в шахте, праздновал на банкете свой назначение. В итоге он был уволен, продержавшись на посту всего один день.