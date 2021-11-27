Порывы ветра до 15 м/с, снег и метель — погода в Ленобласти на 28 ноября

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России
Главное управление
по Ленинградской области

МЧС сообщает о неблагоприятной погодной обстановке в ближайшие два дня в области.

Так, 27 ноября, с 19 до 22 часов ожидается усиление северо-восточного ветра местами до 15 м/с. Ночью и днем 28 ноября местами ожидается сильный снег.

В области установится преимущественно облачная погода и будет снег. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер северо-восточный ночью и утром 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 гр., на севере местами до -10 гр., днем -1…-6 гр. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

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27.11.2021 64
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