Минсельхоз предложил ужесточения для владельцев снегоходов и квадроциклов

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В него входят неисправности рулевой и выхлопной систем, неработающие фары, стоп-сигнал, а также отсутствие номерного знака и другие нарушения.

Минсельхоз России разработал проект постановления правительства с перечнем неисправностей и других условий, при которых Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию квадроциклов, снегоходов и другой внедорожной техники. Об этом пишет Коммерсант.

Эта процедура будет применяться, например, при неисправностях в тормозной системе, поломках в рулевой или выхлопной системах, при неработающих фарах или стоп-сигнале, звуковом сигнале, а также при отсутствии на технике номерного знака.

В случае обнаружения подобных нарушений технику могут опечатывать, устанавливать на нее блокираторы или эвакуировать. Конкретные меры будут зависеть от региона, каждый из которых будет определять собственную процедуру при разработке регионального законодательства.

Вам будет интересно
Задержан водитель квадроцикла, который наехал на инспектора ГИБДД во Всеволожске
Правоохранители задержали злоумышленника, который на прошлой неделе наехал на инспектора ДПС и скрылся с места происшествия во Всеволожске Ленобласти. Ранее ivbg.ru...
18.10.2021 520
Автор