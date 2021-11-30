Минсельхоз предложил ужесточения для владельцев снегоходов и квадроциклов

В него входят неисправности рулевой и выхлопной систем, неработающие фары, стоп-сигнал, а также отсутствие номерного знака и другие нарушения.

Минсельхоз России разработал проект постановления правительства с перечнем неисправностей и других условий, при которых Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию квадроциклов, снегоходов и другой внедорожной техники. Об этом пишет Коммерсант.

Эта процедура будет применяться, например, при неисправностях в тормозной системе, поломках в рулевой или выхлопной системах, при неработающих фарах или стоп-сигнале, звуковом сигнале, а также при отсутствии на технике номерного знака.

В случае обнаружения подобных нарушений технику могут опечатывать, устанавливать на нее блокираторы или эвакуировать. Конкретные меры будут зависеть от региона, каждый из которых будет определять собственную процедуру при разработке регионального законодательства.