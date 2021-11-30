В Ленобласти стартовал второй сезон «Ленинградский Ревизорро»

Родители ленинградских школьников выходят на проверку столовых

Вместе с родителями на первую проверку в этом учебном году в столовую школы №3 в Мурино отправились сотрудники Центра управления регионом и комитета общего и профессионального образования. Мамы тщательно осмотрели посуду, в которой подаются блюда. Затем приступили к пробе обеденных блюд.

«Суп не обжигающе горячий, но теплый, наваристый, вкусный, ― отметила Анна Савина. ― Куриная котлетка хорошо прожарена, перловка очень вкусная ― приготовлена с морковью и луком».

Родители оценили высоко блюда, добавив, что еда по вкусу «как дома». Они также предложили сократить завтрак, но при этом добавить блюда в обед.

«Большинство учеников школы живут рядом и успевают позавтракать дома. А вот обед наши дети любят, как и выпечку из буфета – например, пирожки. Мы предлагаем расширить обед и, например, добавить к нему любимые нашими детьми пирожки. Дети успеют проголодаться и, я уверена, в прикуску с пирожком будут съедены и суп, и второе», ― сказала Татьяна Малич.

Директор школы Никита Ракитин подтверждает, что для многих детей в школе завтрак действительно неактуален, а вот к обеду у детей аппетит уже хороший. Поэтому, возможно, просьба родителей будет воплощена в жизнь.

Для того чтобы школу посетили ревиззоро, необходимо оставить заявку по ссылке. В личных сообщения группы указав населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.

Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения приезжает в школы и проверяет вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. В 2021 году проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар, Всеволожске и Кудрово, а также в Шлиссельбурге. Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.

Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.