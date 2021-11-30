Снегопад в Петербурге спровоцировал небывалый спрос на услуги дворников

Спрос на дворников в Северной столице вырос на 215 %. За прошедшую неделю на сайтах вакансий появилось порядка 400 предложений от работодателей.

Как рассказали в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад, за последние семь дней работодатели разместили около 400 предложений работы, а за первую неделю месяца — порядка сотни. По сравнению с ноябрём прошлого года спрос спрос возрос на 71%.

Больше всего «мастеров чистоты» требуется рядом со станциями метро синей ветки, чуть меньше — возле красной ветки, на третьем месте по спросу — фиолетовая.

В 87% вакансий опыт работы не имеет значения. В обязанности дворника входит уборка улиц, в том числе, оперативное очищение от снега и льда, обработка противогололедными реагентами. В среднем за выполнение таких задач готовы платить 30 тысяч рублей, что на 4 тысячи рублей больше, чем в 2020 году.