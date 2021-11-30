Срок действия ПЦР-тестов в России сократят с 72 до 48 часов

Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на COVID-19, необходимого для посещения общественных мест и мероприятий в регионах, где введены соответствующие ограничения.

Если раньше тест на COVID-19 был действителен в течение 72 часов, то сейчас только 48 часов. По словам главы ведомства Анны Поповой, такое решение было принято в связи с распространением новой мутации COVID-19 под названием «Омикрон». На сегодняшний день этот штамм в России не выявлен.

«С учетом особенностей нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48″, — сказала Попова.

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Тем временем в России готовятся новые ограничения из-за штамма «Омикрон». Оперштаб в ближайшее время о них.