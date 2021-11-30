Стали известны обстоятельства столкновения поезда с пассажирским автобусом на Волхонском шоссе

Как сообщает транспортная прокуратура, причиной столкновения стала невнимательность водителя автобуса. Он решил проскочить через ж/д-пути перед приближающимся поездом.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура вечером, 30 ноября, ведомство проводит проверку по факту ЧП, в результате которого водитель пассажирского автобуса получил серьезные травмы.

Как стало известно, водитель автобуса выехал на нерегулируемый переезд на пересечении Волхонского шоссе и Промышленной улицы поселка Новогорелово перед приближающимся составом.

«Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении.

О происшествии мы писали ранее. 51-летний мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии.