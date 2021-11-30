Нежелание платить по алиментам привело жителя Подпорожского района к уголовному делу

Житель Подпорожского района задолжал своей несовершеннолетней дочери почти полмиллиона рублей.

Как сообщает УФССП по Ленобласти во вторник, 30 ноября, в отношении жителя Подпорожского района возбуждено уголовное дело по факту неуплаты средств на содержание ребенка. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.

Мужчина в течение нескольких месяцев не выплачивал алименты на содержание 11-летней дочери в размере 1/4 части заработка. Он не был трудоустроен и не предпринимал попытки найти работу. В итоге родитель накопил долг перед ребенком в размере 450 тысяч рублей.

Мужчину ранее привлекали к административной ответственности из-за данного нарушения. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Однако, освободившись, житель Подпорожского района так и не трудоустроился и не погасил накопленную задолженность.