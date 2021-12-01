Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 375 новых зараженных COVID-19 на 1 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 375 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 декабря.
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30.10.2021 1372
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Волосовском и Сланцевском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+7), Бор (+3), Подборовье (+1), Васьково (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+4), Новая Ладога (+6), Папоротно (+1), Хваловская горка (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+21), Всеволожск (+17), Кудрово (+11), Янино-1 (+8), Новое Девяткино (+4), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Щеглово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), СНТ «Эскалатор» (+1), Павлово (+2), Вирки (+1), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+2), Мистолово (+1), Кальтино (+1), Порошкино (+1), Тавры (+3), Прилесный (+2), КП Родные просторы (+1), КП Шагрово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+29), Перово (+4), Гончарово (+1), Рощино (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+4), Кондратьево (+2), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+1), Лесогорский (+2), Красная Долина (+1), Вещево (+1), Камышовка (+1), Высоцк (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+3), Кобралово (+1), Меньково (+2), Высокоключевой (+1), Сиверский (+6), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+2), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Даймище (+1), Сяськелево (+1), Сусанино (+2), Нижняя (+2), Новое Хинколово (+1), Пригородный (+1), Старое Колено (+1), Пудость (+1).ц
- Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Кингисеппский (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+20), Будогощь (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Шум (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Алеховщина (+2), Рассвет (+1), Большие Коковичи (+1).
- Ломоносовский район: КП Лесная Привилегия (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Калгановка (+1), Ретюнь (+1), Пехенец (+1), Почап (+1), Псоедь (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+13), Важины (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+2), Саперное (+2), Петровское (+3), Кузнечное (+1), Починок (+1), Раздолье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+23), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+6), Федоровское (+3), Любань (+1), Войскорово (+1).